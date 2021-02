V Amsterdamu chtějí přestěhovat čtvrť lehkých mravů, aby ulevili centru

Na stole se ocitl plán, podle kterého by se mělo přestěhovat hlavní lákadlo historické čtvrti De Wallen, tedy sexuální pracovnice ve výlohách, uvádějí servery The Sun a Daily Mail. Nová čtvrť červených luceren by mohla vyrůst někde mimo jádro města a prostituce by se tak koncentrovala v jakémsi uměle vytvořeném erotickém centru.

Další chystanou změnou by měl být zákaz vstupu zahraničních turistů do coffeeshopů a zákaz nákupu hašiše a marihuany. Do kaváren by měli přístup pouze obyvatelé Nizozemska, kteří by se museli prokázat průkazem.