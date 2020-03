Úplně bez lidí. Takhle římské památky neznáte

Fontána di Trevi, Španělské schody nebo Koloseum. V Římě se to obvykle turisty jenom hemží a pořídit si fotku bez všudypřítomných davů se tak podaří málokomu. Co ale Itálii sevřel koronavirus a na celou zemi byla uvalena karanténa, vypadá to v hlavním městě jako po apokalypse. Ulice jsou prázdné a u známých památek není ani noha.