Unie cestovního ruchu: Bez zahraničních turistů se dál propadáme do ztráty

Cestovní ruch tvořil před pandemií okolo tří procent výkonu ekonomiky. Jak velké jsou ztráty?

Výpadky jenom za rok 2020 se v cestovním ruchu odhadují na 160 až 180 miliard korun, a to jsou jenom ty přímo spočítané škody. Nejsou tam započteny další miliardové ztráty, protože třeba dráhy nevozily turisty, potravinářské firmy nedodávaly do hotelů atd.

Už víte, kolik hotelů znovu neotevřelo?

Nemám přesná čísla, žádný průzkum jsme si za unii nedělali. Ale podle toho, co vidím, tak v Praze, myslím, neotevřelo 20 až 30 procent hotelů. Když jezdím do Mariánských Lázní, tam ještě na konci června nebylo 10 až 20 procent hotelů otevřeno, zato na Luhačovicku otevřely všechny. Liší se to od místa.

Kdo jsou ti turisté? Domácí, nebo zahraniční, mladší, nebo starší ročníky?

Cestovnímu ruchu v tuto chvíli jednoznačně dominují domácí turisté, ti se zaplaťpánbůh vracejí, obsazují destinace, které jsou pro ně atraktivní pro aktivní pobyt v přírodě – na Šumavě, v Jeseníkách. Velký zájem pozorujeme i o lázně.

Ale výpadek zahraniční klientely je tak velký, že ho domácí nemůže nahradit. Proto některé hotely neotevřely, nejhůř jsou na tom města jako Praha, Karlovy Vary.

Jsou vidět turisté třeba z Německa, přijíždějí auty. Ale třeba do lázní Němců nejezdí zdaleka tolik co dříve, mají stále obavy o zdraví, a čím je člověk starší, tím jsou obavy větší. Například náš ruský partner se letos vůbec nechystá vypravovat turisty do ČR, protože omezení jsou tak velká.

Na mezinárodní cestovní ruch můžeme v tuto chvíli zapomenout, zprávy o šíření nákazy a nových mutacích tu či onde mají fatální dopad.

Nedávno jste vyzvali politické strany, aby před volbami řekly, jak hodlají přistoupit k podpoře a řízení cestovního ruchu. Upozorňujete mimo jiné, že na rozdíl od jiných zemí nemá cestovní ruch svého ministra…

To je jedna z mnoha věcí, nebazírujeme na tom. Ale je pravda, že například kultura má své ministerstvo, sport má své skryté ministerstvo v podobě Národní sportovní agentury, ale cestovní ruch nemá ani samostatného náměstka. Je vidět, že i když v dobrých časech cestovní ruch tvořil tři procenta HDP a byl pro stát důležitým zdrojem stamiliard korun do veřejných rozpočtů, v otázce řízení a podpory poptávky zůstává popelkou. Když se podíváte do volebních programů stran, těžko tam o něm najdete nějakou zmínku.

Jaká z okolních zemí by podle vás měla sloužit za vzor, kde to dělají lépe?

Často zmiňuji Rakousko, je to skoro stejně velká země, nemá moře, má sice o něco vyšší hory, ale jinak máme víceméně podobné předpoklady. Tam vytváří ruch výrazně větší podíl HDP a je mu věnována systémová podpora od centrálního řízení.

Státní agentura CzechTourism má letos na propagaci v zahraničí vydat asi 90 milionů korun, to vám přijde málo?

Rozpočet CzechTourismu je proti státní rakouské agentuře asi desetinový. Někde jsem četl, že ten náš odpovídá zhruba rozpočtu pro Vídeň. Také jde o to, jak se ten marketing dělá, aby rozpočet nekolísal nahoru a dolů. To se musí dělat na zahraničních trzích průběžně a dlouhodobě několik let, zapojit do kampaní i kraje a soukromé subjekty.

Zmiňujete také, že je vhodné zachovat na deset procent sníženou DPH na ubytování, lyžařské vleky a lázně. Obáváte se, že některé strany ji chtějí zvedat?

Teď před volbami o zvyšování daní samozřejmě nebude mluvit nikdo. Ale až přijde k moci nějaká nová politická garnitura a bude přemýšlet, jak obrátit trend děravých rozpočtů a naplnit státní kasu… Po čem politici často nejdříve sahají, tak to je DPH, protože to je nejrychleji fungující daň, příjmy plynou okamžitě poté, co to zvýšíte.

Budete svou výzvu politikům nějak veřejně vyhodnocovat?

Obracíme se konkrétně dopisem na politické strany a budeme doufat v odpověď, že tomu budou věnovat své expertizy a najdou v programovém prohlášení prostor pro cestovní ruch, že to nebudou jen proklamace, ale opravdu se tomu další roky budou věnovat a nebudou o tom jen povídat.