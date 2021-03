U hustopečských sadů vzniká mandloňové arboretum

Do budoucna by arboretum mohlo třeba sloužit jako genofond. Některé druhy, v arboretu mají plody, které se sklízí od září do října, zatímco obvyklá odrůda Zora, základ někdejších produkčních sadů, plodí zhruba o měsíc dříve. Ale i ty pozdní by měly dozrát.

„Myslím, že vyrostou, měly by být odolné, chorvatské asi budou náchylnější, ale snad se jim tu bude dařit. V to věří i sadař. „Je tady ideální místo. Za padesát let, co se mandloně pěstují, jen dvakrát zmrzly květy. Pro nové stromy arboreta jsme zvolili chráněnou polohu na svahu, snad to i chorvatské zvládnou,“ řekl Faron.