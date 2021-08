Turecko po covidu: Turisty tu mají rádi

Kdo má rád velkoměsta nebo chce poznat běžný život Turků, rozhodně si tu přijde na své. S desítkami kilometrů pláží na jedné straně a impozantním pohořím Taurus na druhé je ale i významným letoviskem a strategickým bodem pro cesty do okolních lokalit, jako je Kemer, Side nebo Alanya.

Ještě před pár desetiletími bylo Side, ležící přesně v polovině mezi Antalyí a Alanyí, na obě strany to má pětasedmdesát kilometrů, ospalé rybářské městečko s malým přístavem a liduprázdnými písečnými plážemi, poklidně odpočívající ve stínu antických památek. To je ovšem minulost.

Za posledních několik let vyrostla kolem řada výstavních hotelů s dokonalým komfortem a službami. Svůj historický ráz si ale město zachovalo, na rozdíl od Alanye, kde už tureckého není téměř nic. Dnes je Side druhým nejvyhledávanějším letoviskem v oblasti, hned po Alanyi.

Premiantem oblasti, co se počtu turistů týče, zůstává stále Alanya, byť v posledních letech se stala spíše fabrikou na turistický ruch. Turečtinu tu příliš neuslyšíte a dávnou minulost připomíná jen pár památek — středověká pevnost s pozůstatky seldžuckého hradu, červená osmihranná věž Kizilkule a antické ruiny.

V provincii Antalya leží i Myra, antické město, které vzniklo na místě dnešního Demre. Myra patřila mezi šest největších a nejvýznamnějších měst tzv. Lýkijské konfederace, považované ze první demokratické sdružení na světě. Z jejího přístavu vyplouvaly lodě do Egypta a Řecka, při svých cestách po římském impériu ji navštívil i císař Hadrián. Dnes toto období připomínají působivé skalní hrobky předních lýkijských občanů a římské divadlo, které poskytovalo zábavu pro dvanáct tisíc diváků.

Odsud také pochází svatý Mikuláš, biskup z Myry, patron dětí a námořníků a jeden z nejznámějších světců, kterého si dodnes připomínáme 6. prosince. Pro velké množství zázraků, které se díky němu měly udát, je nazýván Mikuláš Divotvůrce a jeho zvyk tajně vhazovat měšce s penězi do domů chudých dal vzniknout legendě o Santa Clausovi.

Kaskáda vysoká 178 metrů má na délku téměř tři kilometry a každý rok se o pár centimetrů rozrůstá. Stejný název, tedy Pamukkale, což v turečtině znamená bavlněný hrad, má i město, z něhož se do lázní vstupuje.

Obrovskou turistickou atrakcí jsou pozůstatky antického města Hierapolis, které vyrostlo nad kaskádou travertinových jezírek. Poplatek za vstup sice není malý (12 eur za osobu), ale když už místo navštívíte, byla by škoda nezajít dovnitř.

Památky ovšem můžete najít i pod vodou, díky zemětřesení, které ve třetím století smetlo do moře antické město Simena. Jeho zbytky kolem neobydleného ostrova Kekova jsou v průzračné vodě vidět dodnes i bez potápěčského vybavení. Moře tu brázdí výletní lodě s proskleným dnem. V několikametrové hloubce tak lze vidět základy města, kde před téměř dvěma tisíci lety pulzoval život. Atmosféru dotváří skály s lýkijskými sarkofágy, olivové háje a vlajky s půlměsícem na stěžních tureckých lodí.

Až budete chtít vyměnit plážové klima za horské, vydejte se do národního parku Beydaglari na horu Olympos. Turecky se jí říká Tahtali, což znamená trám, kvůli kvalitnímu cedrovému dřevu, které se zde těžilo.

Na vrchol vás vyveze lanovka Olympos Teleferik, na jejíž výrobě se podíleli i Češi. Za čtvrt hodiny jízdy urazíte zhruba čtyři a půl kilometru a ocitnete se ve výšce 2365 metrů nad mořem. Myslete proto na teplejší oblečení — i v létě zde teploty padají k nule. Výhled z vrcholu za to ovšem stojí, a komu by to nestačilo, může si na vrcholu užít některou z adrenalinových atrakcí.