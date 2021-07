Trek po ikonické německé stezce je týdenním únikem z civilizace

Světová pandemická situace je nevyzpytatelná a těžko předpovídat cokoliv dopředu. Proto když lidé plánují své cesty do zahraničí, mají letos tendenci směřovat své plány spíše do přírody a k městské turistice se vracejí spíše opatrně. Cesta k sousedům by měla být obvykle nejsnadnější a letošní léto je jako dělané pro to, abyste se ztratili na nejstarší německé stezce ukryté v Durynském lese.