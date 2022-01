Transatlantický let trval kvůli cestující bez roušky jen necelé dvě hodiny

Návratem na výchozí letiště skončila nedávná cesta letadla American Airlines. To mířilo z Miami do Londýna, piloti však po zhruba hodině transatlantický let odpískali kvůli cestující, která odmítla mít nasazenou roušku. Ženu poté z paluby letadla vyvedla policie a aerolinky ji v rámci probíhajícího vyšetřování umístily na blacklist.