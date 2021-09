Thajský Čiang Mai bez turistů strádá. Doufá v říjnové otevření

Před pandemií do Čiang Mai podle dat thajského turistické úřadu (TAT) mířily až čtyři miliony návštěvníků ročně. Ekonomické dopady zdravotnické krize na město a provincii stejného jména jsou ovšem podle CNN naprosto devastující. Tisíce lidí přišly o práci a některé podniky navázané na cestovní ruch musely zavřít.

Místní se teď upínají ke slibovanému částečnému otevírání země. Po úspěšném pilotním programu na největším thajském ostrově Phuket by se totiž turisté mohli za přísných podmínek vrátit v říjnu i do Čiang Mai. A kromě něj i třeba do Bangkoku.