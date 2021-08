Švýcarský Chur: Narodil se tu otec filmového vetřelce

Chur je hlavní a největší město kantonu Graubünden. Ten se nachází na jihovýchodě Švýcarska, hraničí s Itálií, Rakouskem a Lichtenštejnskem. Znát ho můžete i pod jinými názvy, například Grigioni či Grisons. Kanton má totiž hned tři oficiální jazyky — vedle němčiny a italštiny je to také rétorománština, která má navíc ještě další dialekty. „Pro lingvisty je to opravdový ráj," uvádí turistická centrála tohoto kantonu v nadsázce.

My se však zastavujeme na náměstí Gigerplatz, které by leckdo mohl minout bez povšimnutí. Byla by to ovšem škoda, pojmenované je totiž po sochaři, malíři a návrháři Hansi Rudolfu Gigerovi. Ten se v Churu 5. února roku 1940 narodil do rodiny lékárníka, sám se ovšem vydal uměleckou cestou. Svými výtvarnými díly se proslavil po celém světě.