Strahovský stadion pamatuje nejen spartakiády

Po válce se konal ještě jeden všesokolský slet, a to v roce 1948. Uskutečnil se v červnu a přítomen byl i prezident Klement Gottwald. Řada sokolů jej ovšem demonstrativně nezdravila, a naopak provolávala slávu předchozímu prezidentovi Edvardu Benešovi, a to jak na samotném stadionu, tak při následujících průvodech Prahou.

Co s ním však bude? „Plánů byla po roce 1989 celá řada. Uvažovalo se o tom, že zde bude české moře. Uprostřed stadionu by byla voda a na tribunách by se lidé mohli opalovat,“ líčí Dvořáková. Z toho nakonec sešlo, a jak už bylo zmíněno, samotná plocha uprostřed už našla své využití — trénují zde fotbalisté Sparty, od žáků po dospělé. Ovšem co s tribunami a ochozy?