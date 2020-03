Stát ve státě. Malý region ve Francii se považuje za samostatný

Georges Pourchet potom začal vyprávět o lokální historii, načež Ottavian opáčil, že to zní, jako by údolí bylo samostatnou republikou. A taková republika přece potřebuje prezidenta.

A tak se zrodil nový stát. I když samozřejmě ne oficiálně. Georges Pourchet se stal prezidentem, který sjednotil jedenáct lokálních vesnic a vládl až do své smrti v roce 1968. Tím by celý vtip mohl i skončit, jenže se tak nestalo. Místní se totiž rozhodli v tradici pokračovat a zvolili si za prezidentku Pourchetovu ženu Gabrielle. A po ní jejich dceru Georgettu.

Historie republiky je sice poměrně nová, to ovšem neplatí pro samotné údolí. Před tisícovkou let šlo o nehostinný kout země, který pokrývaly husté lesy. Kvůli silným vánicím byl velmi složitě přístupný a jedinými obyvateli byli poustevníci, dobrovolně vyhledávající samotu. Jeden z nich založil poustevnu, z níž se později stalo opatství Montbenoît.

Bertin-Pourchetová je prezidentkou od roku 2005, kdy převzala štafetu po své zesnulé matce. Úkolu se nejprve zhostit nechtěla a odmítala ho, po půl roce se ale nechala přemluvit. Funkce totiž není jen jaksi satirická a symbolická, hlava státu se stará o nejrůznější projekty, které se mají v regionu realizovat. Gabrielle Pourchetová byla ve svém konání neúnavná až do svých 99 let, kdy zemřela.

„Byla jsem na vše sama. Kdyby můj muž Léon ještě žil, nikdy by nechtěl, abych tuhle práci převzala. Byl v armádě a s tím, že jsem prezidentka, by se nesmířil. Nemám ani děti. Nechci to nazývat osudem, ale skončila jsem sama,“ uvedla Bertin-Pourchetová, která snad nový smysl našla právě v práci pro svou pouze lokálně uznávanou zemi. Navzdory jejím pokročilým létům je stále aktivní.