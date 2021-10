Stále více turistů objevuje Znojmo

„Už teď je jasné, že jde o jednu z nejsilnějších sezon za poslední roky. Do našich provozů od června do září zamířilo na 81 tisíc návštěvníků, a to hlavně díky projektu #mastozadax, který už podruhé lákal na volné vstupy do podzemí, Expozice pivovarnictví, na radniční věž nebo na prohlídku města či hradebního opevnění,“ dodal Karel Semotam.