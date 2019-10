Spát jako král. Na zámku ve Versailles otevřou luxusní hotel

Přemýšleli jste někdy, jaké to asi je přespat v jednom z nejopulentnějších paláců na světě? Zájemci, kteří nemají hluboko do kapsy, to budou moci zjistit už od příštího jara, kdy se přímo na zámku ve francouzském Versailles otevře luxusní hotel. Součástí bude i wellness centrum nebo restaurace proslulého michelinského kuchaře Alaina Ducasseho, píše server Business Insider.