Socha Svobody už zase vítá návštěvníky, i když s omezením

To ale lidem, kteří v pondělí dorazili, nevadilo. „Je to požehnání. Opravdu tu není moc lidí, takže si můžete návštěvu více užít,“ myslí si Carlos Macias. Dodal, že každý den doufá v další posun zpět k normálnímu životu. „Za tu dobu v izolaci jsme zapomněli, jak interagovat s dalšími lidi. Vlastně vůbec zapomínáme, co to znamená být člověkem,“ řekl.