Sníh Moskvě sluší. Ruská metropole dokáže v zimě okouzlit

Lidé nabalení v šálách, beranicích, čepicích a rukavicích splašeně křepčí před pódiem, ze kterého vyhrává ve zběsilém tempu romská kapela. Zastřený hlas zpěvačky má čarovnou moc a kozačky na nohou přihlížejících se mění v botky-samochodky, které jejich majitele vtáhnou do víru na udusaném sněhu a nechají je zapomenout na lezavý mráz.

Moskvané koncem února slaví svůj masopust, kterému se ve východoevropských zemích říká maslenica. Je to neděle, kdy nikdo nesmí zůstat doma, ale musí s kamarády či rodinou vyrazit ven do zasněžené přírody a cestou spořádat pořádnou nálož zdejších lívanců zvaných bliny. Lze si je dát v bezpočetných variantách na sladko i na slano. V Gorkého parku je prodávají v mnoha stáncích, před kterými se točí dlouhé fronty, zatímco u méně početných prodejních míst s jindy oblíbeným šašlikem a pizzou není ani noha.

Necpat do sebe na maslenicu bliny je pro Rusy společenská svatokrádež. Rozhodně větší než v následujících postních týdnech, které scházejí do Velikonoc, jíst maso či mléčné produkty. Přestože se do Ruska po rozpadu Sovětského svazu pravoslavná víra s velkou slávou vrátila, se stravovacími návyky výrazně neotřásla.