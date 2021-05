Sicilské městečko nabídlo domy zdarma a žádný se neprodal. Stala se však jiná věc

Server CNN uvádí, že všude na světě začali lidé díky zlomovému roku 2020 přehodnocovat své životy. Kvůli nežádoucímu shlukování se mnozí přemístili z měst na venkov, a to i díky tomu, že se značně prosadila práce na dálku.

A nejinak tomu bylo právě v obci Cammarata, která patřila k místům, v nichž po dekády rapidně ubývala populace. Mladá generace, která se však před lety odstěhovala, měla najednou chuť navrátit se ke kořenům. Byl to i případ 28leté Ornelly Anconové, která před téměř deseti lety odešla ze Sicílie za studiem v zahraničí, a nakonec se usadila ve Velké Británii.

Dobrovolníci mají potenciálním kupcům poskytnout informace o tom, jak začít na Sicílii žít, jaký druh podnikání rozjet a podobně. Podle 29leté Martiny Giracellové se není třeba příchodu do obce bát. „Kupci musejí pochopit, že jsou zde vítáni, jsme té myšlence opravdu otevřeni, proto ji chceme zrealizovat. Chápeme, že je to příležitost nejen pro nás, ale i pro ostatní,“ míní architektka, která se před dvěma lety vrátila do Cammaraty z Londýna.