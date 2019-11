Severní Korea zve zahraniční turisty na pijatyku roku. Oslaví svatého Patrika

Bizarní událost po právu přitahuje pozornost. Turisté totiž do Severní Koreji budou moci odcestovat jen s jedinou britskou cestovní agenturou Smiling Grape Adventure Tours. Zájemci, kteří si troufnou oslavit divoký svátek, jenž má kořeny v Irsku, se mohou podle všeho těšit na putování po nejlepších hospodách, barech i minipivovarech Pchjongjangu.

Obyvatelé prý z toho důvodu nebudou mít žádný problém zapojit se do oslav svátku, který je jejich kultuře sice vzdálený, ale zároveň díky svému charakteru i blízký. „Bude to pro ně něco nového, ale Severokorejci jsou přátelští, milí a zvědaví lidé,“ vysvětlil Ellis.

Podle serveru Daily Star budou mít zahraniční turisté možnost v rámci výletu navštívit i severokorejské vinice a ochutnat tamní víno. Budou prvními západními návštěvníky, kterým se něco takového poštěstí. Nicméně kultura vína v zemi není tak silná, nápoj se většinou pije ze zdravotních důvodů. „Máte tu třeba hadí víno, kdy v lahvi plave mrtvý had. To je prý dobré na vypadávající vlasy,“ dodává Ellis.

Turisté by se při picím výletu měli ale přeci jen držet na uzdě, aby ve stavu vysoké společenské únavy neurazili třeba severokorejského vůdce. To by se jim mohlo docela vymstít. „Naši klienti se dozvědí mnoho informací o životě obyvatel této izolované země,“ uzavřel šéf cestovní agentury.