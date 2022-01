Severní Evropa láká i na oblast s nejčistším ovzduším na světě

Pokud byste hledali zemi s nejčistším ovzduším na světě, našli byste ji právě v Evropě. Podle dat Světové zdravotnické organizace se tímto titulem může pyšnit Finsko, kde na jeden kubický metr vzduchu připadá v průměru pouze šest mikrogramů pevných částic (polétavý prach). Pro srovnání, v České republice je to 15 mikrogramů a třeba v Nepálu 94.

Spatřit polární záři je nepopsatelný zážitek. Vyrazte za ním do Laponska

Spatřit polární záři je nepopsatelný zážitek. Vyrazte za ním do Laponska Cestování

Tromsø je malebné město, které rozhodně stojí za to navštívit.

Malebné město má však mnohem širší vyžití. Návštěvníci mohou vyrazit třeba na pozorování velryb, pokochat se nejseverněji položenou univerzitou na světě či zajít na pivo do jedné z útulných hospůdek u přístavu. Povinností je i výjezd kabinovou lanovkou na vrchol hory Storsteinen, který nabízí výjimečnou podívanou na ostrov Tromsøya, kde se převážná část města nachází.

Chcete-li si užít majestátnost zdejších fjordů, nasedněte v Tromsu na trajekt a vyrazte na půvabnou plavbu vstříc městu Hammerfest. To se pyšní zajímavým titulem — jde o nejsevernější město na světě nad deset tisíc obyvatel.

Hezkou památkou z tohoto odlehlého města je diplom s vlastnoručním podpisem starosty, který získáte zapsáním se do místního spolku The Royal and Ancient Polar Bear Society. O členství v něm na dálku roku 1973 žádal dokonce i samotný Elvis Presley, jeho požadavek byl ale zamítnut. Členem spolku se totiž může stát pouze člověk, který město navštíví osobně.