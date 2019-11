Šestá největší loď světa poprvé brázdí vlny

Loď vyplula z francouzské loděnice Chantiers de l'Atlantique a míří přes Le Havre do Hamburku. Foto: Stephane Mahe, Reuters

Francouzská loděnice Chantiers de l'Atlantique ve čtvrtek slavnostně předala zákazníkovi obří výletní loď MSC Grandiosa. Loď, která je podle všeho šestou největší na světě, zamířila do přístavu Le Havre a odtud popluje do Hamburku, kde bude oficiálně uvedena do provozu, píše agentura AFP.