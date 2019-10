Sbírání leteckých mil je špatné kvůli klimatu, ozývá se z Británie

Letecké míle by se měly zakázat nebo zdanit, protože nabádají k intenzivnímu létání. Alespoň tak to uvádí zpráva, kterou pro britskou vládu sestavili experti. Lidé, kteří často cestují letadlem, by podle ní měli platit více, respektive měli by se od létání zrazovat, a ne k němu díky výhodám nabádat. O zprávě informoval server Independent.