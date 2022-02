San Martino di Castrozza: Zimní pohoda v kapesním vydání

Trentinské zimní středisko San Martino di Castrozza je přesně v duchu pořekadla malé, ale šikovné. Přibližně pětistovka zdejších obyvatel velký noční ruch nenadělá, ale to je na tom právě krásné. Do nadmořské výšky téměř tří kilometrů se tyčí rozeklané a zubaté vrcholky, které za hezkého počasí předvádějí úchvatné divadlo – a to hned dvakrát.