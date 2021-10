Safari v Keni je bezohledný masový hon na divoká zvířata

Když gepardi doženou mladého pakoně a srazí ho k zemi, půlka aut vyjede, udělá kruh, aby se to dalo sledovat z větší blízkosti. V každém sedí turisté s kamerami, natáčejí si, jak se gepardi zakusují do krku kořisti, i její poslední sten. Turisté sem přijeli právě za touto smrtí a za pozorováním krutého světa zvířat v africké savaně. Málokterému se však líbí zástupy jim podobných nebo zaparkované Land Rovery na pozadí jejich záběrů.

Vláda okresu Narok nedávno vydala znovu pravidla, jimiž se musejí řídit průvodci, když vezou turisty do buše. Vedl ji k tomu červencový incident, kdy dostal celý tábor a skupina doživotní zákaz vjezdu do Mary, protože jeden z turistů byl zachycen, jak si filmoval leopardí mládě z otevřených dveří vozu.

Britská ochránkyně Phoebe Mottramová, která žije v Jihoafrické republice, říká, že návštěvníci chtějí vidět to, co jim naslibovali. „Většina průvodů žije z tuzérů, protože jejich mzdy jim nestačí. Tak se honí za velkou pětkou, aby dostali víc bokem, a je tu bludný kruh,” dodává Mottramová. S partnerem Lawrencem Steynem na onlinové platformě propaguje etické safari s odpovědnými průvodci. „Nesete odpovědnost za to, za co platíte,” říká Steyn.