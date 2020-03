Ruský Disneyland? V Moskvě otevřeli největší krytý zábavní park Evropy

Zábavní park má celkem osm zón, které jsou rozděleny podle známých pohádek. Jsou to Šmoulové, Želvy Ninja, Hello Kitty, Hotel Transylvánie nebo Mauglí. „Hrdiny jsme vybírali skutečně dlouho, chtěli jsme nějaké nadčasové postavy, na které se za pět let nezapomene,“ řekl Scholl. Dodal, že nakonec zvolili pohádky, kteří se v Rusku řadí k nejpopulárnějším.