Ruský Chrám všech náboženství je trochu kostel, mešita i synagoga

Khanov uvedl, že podnětem ke stavbě svatostánku byl sen, v němž k němu přišel Ježíš a nařídil mu, aby chrám pro všechna náboženství vybudoval. Navzdory tomu nikdy nemělo jít o místo k uctívání, spíše k setkávání lidí. Alespoň tak to umělec v roce 2012 sdělil listu Le Figaro.

„Myšlenkou není shrnout všechna náboženství do jednoho, protože každé má vlastní historii a kulturní náležitosti. Chtěl jsem jim poskytnout místo k potkávání a komunikaci,“ uvedl Khanov, který v roce 2013 zemřel ve věku 74 let. Práci na chrámu proto převzali jeho bratr Ilgiz a sestra Flura. S pomocí dobrovolníků se tvůrci nyní snaží dotáhnout zakladatelovu vizi do konce.