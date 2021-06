Rozmíška o loketní opěrku skončila vykázáním obou cestujících z letadla

K situaci došlo na palubě letadla až poté, co se stroj dal do pohybu a mířil k odletové dráze. Start letadla společnosti United Airlines ale musel být odložen, protože hádka o loketní opěrku přerostla v rvačku.

„Museli jsme se vrátit zpátky, protože se dva muži začali rvát. Hádali se o to, kdo bude mít během letu položený loket na opěrce. Byl to můj první let po 15 měsících a zrovna se musí stát taková věc,” uvedl na sociálních sítích jeden z pasažérů.