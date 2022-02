Rostliny v nejjedovatější zahradě světa dokážou ublížit i na dotek

Zahrada je dílem Jane Percyové, vévodkyně z Northumberlandu. Manžel ji pověřil péčí o park poté, co mu zemřel bratr, píše server LadBible. „Zřejmě si myslel, že mne zahrada zabaví, vysázím si pár růží a hotovo,“ uvedla vévodkyně. Inspirována jedovatou zahradu italského rodu Medicejů se rozhodla vytvořit v Británii vlastní verzi. „Zdálo se mi to jako dobrý způsob, jak zabavit děti,“ míní šlechtična.

Podle ní se ratolesti příliš nezajímají o léčivé účinky rostlin. Ty, které jsou schopné zabíjet, jsou pro děti mnohem více dramatické a poutavé. „Neobvyklé na tom je, že jsou to ty nejběžnější rostliny, o kterých lidé vůbec netuší, že to jsou zabijáci,“ vysvětluje Percyová. Je to třeba zmíněný bolševník, který sice není smrtelně jedovatý, ale při neopatrném sekání dokáže například poškodit zrak, pokud přijde do kontaktu s očima.