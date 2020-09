Romantiku na Baťově kanálu si lze užít až do poloviny října

Díky iniciativě Povodí Moravy, které kanál spravuje, se letos plout může až téměř do poloviny října. A z chladných nocí v kajutách obytných lodí strach mít nemusíte. Přímotopy ji příjemně zútulní.

„Loni se v září plulo jen o víkendech od pátku do neděle. Letos, kdy i zdejší podnikatelé na kanálu pocítili sílu opatření v souvislosti s koronavirem, jsme uvítali vstřícnost správce, který zajistil provoz na kanálu včetně obsluhy plavebních komor až do jedenáctého října. A objednávky svědčí o tom, že to byl dobrý nápad,“ řekl Právu Vojtěch Bártek, šéf obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.