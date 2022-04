Rodný dům Gregora Johanna Mendela chystá novou expozici

„Stávající expozice z roku 2007 už neodpovídá dnešním potřebám. Ta nová bude interaktivní, hravá. Chceme ji zaměřit hlavně na děti. Rádi bychom v nich vzbudili větší zájem a povědomí o Mendelovi, protože je známější mimo ČR než u nás,“ vysvětlila starostka Vražného Gabriela Grzegorzová (Vražné – obec 21. století) s tím, že součástí expozice bude například badatelna nebo stroj genetiky. Náklady na její vznik se pohybují okolo 22 milionů korun, velkou část by měl obci pomoci uhradit stát.

„Bohužel do léta to nestihneme, aktuálně dokončujeme projektovou dokumentaci. Pokud peníze dostaneme, mohla by být otevřena příští rok,“ odhadla starostka.