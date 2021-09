Pražské Výstaviště slaví dvojité výročí

Výstaviště v pražských Holešovicích letos slaví dvě kulatá jubilea – uplynulo sto třicet let od doby, kdy se tu odehrávala velkolepá Jubilejní zemská výstava, a třicet let od Všeobecné československé výstavy. Zjistili jsme, které pozoruhodné stavby k těmto výstavám vznikly, jaký vynálezce se tu na konci 19. století proslavil po celém světě nebo co má pražské Výstaviště společné s Poděbrady.