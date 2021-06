Pražská Křižíkova je jedenáctou nejvíce trendy ulicí světa

„Možná trpěla mnoho let zanedbáním a kvůli povodním, dnes je ale Křižíkova jednou z pražských ulic, kde to nejvíce žije,“ píše magazín Time Out. Ten dále vyzdvihuje secesní domy v čele s novorománským kostelem sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí, a především pak místní podniky, které lákají na nejrůznější dobroty. „Nedávno zrekonstruovaný Negrelliho viadukt bude brzy domovem obchůdků a kulturních prostor, které vzniknou pod jeho oblouky,“ dodává magazín.