Praha se chce zaměřit na domácí turisty

Současná situace je zároveň podle radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové (Praha sobě) příležitostí, jak do budoucna přenastavit vnímání Prahy v očích zahraničních turistů a zbavit se levného alkoturismu.

„Chci tuto pauzu využít pro eliminaci turistických pastí a veškerého balastu a lákat sem turisty, o které stojíme — ty, kteří v Praze navštíví galerie a koncerty, zajdou si do restaurací a stráví tu víc než jednu noc,“ myslí si radní a dodává, že už teď je jasné, že letní sezona je z hlediska zahraničního turismu minimálně z většiny ztracená.

Klíčová tak letos bude domácí klientela, i přesto Prague City Tourism počítá, že pokud by se v květnu nebo červnu otevřely hranice, zacílila by Praha své kampaně i mimo republiku. Zahraniční turisté totiž v Praze utratí výrazně více. Turisté by v případě otevření hranic mohli přicestovat především z okolních zemí.