Polonahá žena donutila piloty k nouzovému přistání

McClintonová se během letu dostala do hádky s jiným pasažérem. Byla prý evidentně opilá a nahlas křičela. Do sporu se proto vložila letuška i další cestující. Konflikt rychle eskaloval a skončil tím, že si žena stáhla kalhoty. Z letadla ji pak policie vyvedla jen ve spodním prádle a tričku.

Police: Half-naked drunken woman prompted authorities to divert plane to land in Mobile https://t.co/ILeNwcCDNI

„Let společnosti CommutAir, vypravený jako United Express, byl nucen k odklonu do Mobile, když se jedna z pasažérek začala chovat nevhodně,“ potvrdil mluvčí společnosti. „Letadlo přistálo bezpečně, u odletové brány na něj počkali strážníci. Krátce na to let do Houstonu pokračoval,“ doplnil mluvčí.