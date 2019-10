Podkrkonošské Pompeje čeká renesance

„Oprava, aby se hrad nerozpadl, vyjde na 17 milionů korun. Zbytek peněz chceme získat od nedaleké obce Havlovice, Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury, nadací a sbírky, kterou dárci podpořili skoro 250 tisíci korunami,“ plánuje místopředseda spolku Sdružení pro Vízmburk Jaroslav Balcar. Spolek spolu s polskou obcí Ząbkowice Śląskie usiloval o dotaci poslední tři roky. Letos to lidem spojeným snahou zachránit kulturní památku konečně vyšlo.

Dvojice dotačních partnerů společně otevře originální naučnou stezku Po stopách středověké historie. Stezka od Vízmburku do Ząbkowic Śląských propojí devatenáct historických objektů a přiblíží historii husitských válek. „Hotovi musíme být do konce května 2021. Termín je reálný. Ručit za překlenovací úvěr, než ho pomocí dotace splatíme, by měla obec Havlovice spolu s Královéhradeckým krajem, o čemž v polovině října rozhodne krajské zastupitelstvo,“ přiblížil Balcar.