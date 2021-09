Podél Dyje do Znojma za výhledy, vínem i koupáním

Hnanice, kde najdete více než sto vinných sklepů, letos slaví 820 let od založení. Ve středověku ležely jako první obec za zemskou hranicí na významné obchodní stezce. Z parkoviště za necelý kilometr dorazíte na vyhlídku nad kaňonem Dyje s názvem Devět mlýnů. Na tomto úseku řeky kdysi skutečně stávala řada devíti mlýnů — tři dávno zanikly, po zbylých šesti zůstaly jen nezřetelné stopy a názvy v mapách.

Až do konce září je na vinici Šobes, kam vede most přes řeku, otevřen ochutnávkový stánek. Pěstuje se tu hlavně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský.

U následující vyhlídky jménem Sealsfieldův kámen vypínající se osmdesát metrů nad meandry Dyje je možné odbočit do další vyhlášené vinařské obce, Popic. Pochází odtud cestovatel, teolog, novinář a spisovatel Karl Anton Postl (1793–1864), který později přijal pseudonym Charles Sealsfield, prý podle někdejší popovické viniční trati.

Ještě než v roce 1823 jako syn rychtáře uprchl před metternichovským pronásledováním do Ameriky, na jednu z nejatraktivnějších vyhlídek NP Podyjí chodil čerpat inspiraci.

Za oceánem se živil jako plantážník, novinář a politik, psal cestopisy a knihy s indiánskou tematikou, s nimiž po návratu do Evropy v roce 1858 patřil mezi průkopníky. Na rozdíl od Karla Maye prostředí poznal na vlastní kůži, takže jeho popisy života indiánů a jejich boj proti rozpínavým bělochům v údolí Mississippi popisoval realističtěji. Jeho díla údajně obdivovala i Božena Němcová.

V Popicích naleznete jeho rodný dům rekonstruovaný v roce 2013, který v sezoně slouží jako muzeum a turistické informační centrum. Sealsfielda připomíná i nápis na kameni na „jeho“ vyhlídce. Dyje pod ní protéká výjimečně zachovalým hlubokým údolím a na protějším břehu jsou patrná rozsáhlá suťová pole tvořená obrovskými žulovými bloky. Asi o sto metrů dál narazíte na další vyhlídkové místo, od něhož cesta postupně klesá do údolí.

Poslední tři kilometry pod Kraví horou vedou víceméně po rovině, lesem a v bezprostřední blízkosti řeky, která má v těchto místech natolik slabý proud, že vypadá, jako by stála. Jakmile na protějším břehu spatříte kapli svatého Eliáše, znamená to, že historické centrum Znojma už je na dosah. Závěrečný úsek, kde opustíte národní park, vás provede kolem vodní nádrže s elektrárnou, pak už stačí přejít most směrem k hradu a ocitnete se před Muzeem motorismu.