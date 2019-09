Počet turistů po světě roste. A s nimi i problémy

Cesty do oblíbených turistických destinací stoupají po celém světě. Loni podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) vyrazilo ve světě do zahraničí odhadem 1,4 miliardy turistů. A odhady na letošek předpovídají nárůst o tři až čtyři procenta.

Jistě, turistika přináší zisky a vytváří nové pracovní příležitosti. Přesto ji některé destinace na celém světě vnímají spíše jako problém nadměrného turistického ruchu. Seznam potíží, které návštěvníci přinášejí, je dlouhý: davy, odpadky, rostoucí ceny bytů a pozemků, skryté náklady na zlepšení infrastruktury, aby splnila turistické požadavky, a finanční zátěž spojená s nutností chránit něco, co už je stejně poškozené — tedy přírodní prostředí a památky.

Stoupá také širší povědomí o tom, jak cestování přispívá k emisím skleníkových plynů. To vše se sčítá v „neviditelném břemenu”, což je termín, který používá charitativní Nadace cestování (The Travel Foundation). Ta se snaží propagovat různé způsoby, jak zabránit zahlcování jednotlivých míst hromadnými příjezdy turistů.

Netrvalo dlouho a UNESCO poslalo peruánským úřadům varování, aby chránily inckou citadelu, která je už dlouho na seznamu památek světového dědictví; každá stavba, která by mohla mít vliv na chráněnou oblast, musí být schválena touto agenturou OSN.

Heslem „zoufalé časy si žádají zoufalá opatření” se začalo řídit italské město Benátky, které každoročně praská ve švech pod náporem 36 milionů zahraničních turistů. Zavedlo proto novou sérii pravidel včetně pokut od 25 do 500 eur (650 až 13 tisíc korun) a trvalého zákazu vstupu do centra města pro turisty, kteří budou vykazovat „antisociální chování”.

Mezi chováním, které je na základě těchto pravidel možné trestat, je například konzumace jídla a nápojů mimo vyhrazené oblasti, chůze po ulici v koupacím oděvu nebo s nahým hrudníkem, zpěv, křik nebo poslouchání hudby bez sluchátek od 23:00 do 08:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. Italský deník Il Giornale informoval o dvou německých batůžkářích, kteří dostali pokutu 950 eur a pak byli vykázáni z města za to, že si vařili kávu na cestovním vařiči na schodech mostu Rialto.