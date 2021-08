Plavba mezi kantony. Výlet trochu jinak

Vystoupili jsme v Beckenriedu, odkud vede kabinková lanovka na horu Klewenalp. Přímo u výstupní stanice na Klewenalpu se dá zabavit v tzv. Holzweltu, dřevěném světě, což je hřiště sestavené z dřevěných překážek, na nichž se děti — ale klidně i dospělí — jednak zabaví a jednak potrénují balanc. Z Klewenalpu se můžete vydat do hor na cyklovýlet, pěší túru nebo na rodinný výlet, protože většina cest v okolí hory je zpevněná.

Na horském kole doporučujeme cyklotrasu na Stockhütte, odkud lze dolů k jezeru sjet po středně technickém trailu Choltaltrail (922) a zpátky do Beckenriedu je to už jen kousek po značené stezce.

Z Beckenriedu jsme se zpátky do Lucernu dostali parní lodí, která nás zaujala otevřenou klikovou skříní motorového pohonu. To se tedy jen tak nevidí! Jen za naši plavbu se kliky dvakrát přelešťovaly, aby byly nablýskané jak od Swarowského.

Druhý den jsme se z Lucernu vydali lodí Bürgenstock do stejnojmenné zátoky. Loď sice nenabízí občerstvení a není tak luxusní jako Diamant, na zážitku jí to ovšem nijak neubírá. Z Lucernu loď vyjíždí denně každou celou hodinu, do zátoky dorazíte za necelou půlhodinku.