Pláč, modlitby i zvracení. Letadlo se při průletu bouří celé třáslo

Velmi divoký let za sebou mají pasažéři společnosti Ryanair. Při cestě z marockého města Udžda do Bruselu totiž prolétávali bouří Dennis, která letadlem pořádně zamávala, a to doslova. Stroj se třásl tak silně, že se někteří lidé rozplakali, začali se modlit nebo i zvraceli, píše server Daily Mail.