Pět míst, která nesmíte minout v Andalusii

Pobřežní Malaga, centrum prázdninové oblasti Costa del Sol, je ideálním výchozím bodem pro objevování Andalusie. Za normálních okolností je totiž velmi dobře propojena leteckými linkami s Prahou. Na místě si proto stačí půjčit auto a vyrazit dále podél pobřeží či do vnitrozemí.

Součástí provincie Malaga, asi 100 kilometrů od stejnojmenného města, je také Ronda. Je vystavěna na dvou skalních masívech oddělených roklí, kterou překlenuje Puente Nuevo, nový most, zřejmě nejznámější z místních památek. A výhled na ni stojí skutečně za to, protože most je impozantní.