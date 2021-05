Pasažér musí zaplatit obří pokutu. Vysmrkal se v letadle do deky

Pokutu ve výši 10 500 dolarů (221 tisíc korun) musí zaplatit pasažér aerolinek JetBlue. Ten se totiž na prosincovém letu z Floridy do Kalifornie vysmrkal do zapůjčené přikrývky, rovněž do ní kašlal. Uvedl to americký úřad pro letectví s tím, že za nevhodné chování na palubě mohou už rovnou padat postihy bez předchozího varování.