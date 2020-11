Památky zavřely a začal velký úklid

Správci se po předčasném uzavření bran pustili do intenzivnějšího úklidu a péče než v jiných sezonách, kdy je na ně méně času nebo se musí provádět za provozu.

„Nemáme radost, že je zavřeno, ale když už to tak je, snažíme se toho maximálně využít. Pustili jsme se do věcí, na které se jinak těžko hledá čas. Na Karlštejně navíc probíhá velká rekonstrukce, takže nám to paradoxně pomáhá, protože stavaři nemusí brát ohled na návštěvníky a mohou dělat hlučné i prašné práce, mohou si rozmístit kontejnery na nádvoří, aniž by někomu překážely, a nemusí například tak rychle přesunovat materiály,“ potvrdil Právu kastelán Karlštejna Lukáš Kunst.

Přišel o polovinu návštěvníků

Karlštejn přitom patří k několika málo památkám, které mívají otevřeno celoročně. Kvůli pandemii letos ve srovnání s loňskem přišel téměř o polovinu návštěvníků. Teď tady místo turistů úřadují stavaři a nejrůznější řemeslníci.

„Pouštíme se do natírání zábradlí, stožárů na vlajky, likvidují se nálety a rostliny, které se rozrůstají na korunách hradeb a různých spárách,“ dodal kastelán Kunst a připustil, že vynucená pauza může být pro památky i úlevou po rekordních náporech minulých sezon.

„Dochází k zazimování celého druhého okruhu s těmi nejvzácnějšími prostory. Kaple svatého Kříže má v oknech polystyrenové výplně a látkové vložky, aby nedocházelo k promrzání, kontroluje se elektroinstalace, dělá se revize střech a krovů, protipožární kontrola,“ doplnil kastelán.

Při nejrůznějších údržbářských pracích není třeba nic uspěchat - a navíc právě v případu Karlštejna, který má pět různých výškových úrovní, je složité všude stavět a přesunovat lešení. I na to je nyní více času a prostoru. Kromě toho správci hradu teď mohli najít čas i na další povinnosti, kterého se jim jinak nedostává. Kastelán Karlštejna zmínil například zpracovávání a evidenci archivu a depozitáře.

Obdobná je situace na zámku Konopiště. „Už jsme zahájili restaurátorské a konzervátorské práce, které se jinak dělají jen přes zimu. Alespoň k něčemu dobré je tohle období. Teď se můžeme mnohem intenzivněji věnovat samotnému zámku a expozicím a máme na to víc času, než bychom měli za normálních podmínek. Práce je tady určitě dost,“ potvrdila kastelánka Konopiště Jana Sedláčková.

Delší pauzy se rozhodli využít také správci Sázavského kláštera na Benešovsku. „Využijeme i toho, že je v budovách ještě z léta načerpané teplo a mohou se dělat věci, na které bychom si v zimě museli přitápět. Je to ideální třeba k pastování parket. Kromě toho se pokračuje v restaurování nástěnných maleb v ambitu,“ uvedla kastelánka kláštera Jaroslava Matoušová, podle níž by díky tomu mohly být restaurátorské práce hotové na konci adventního období.

Advent asi nebude

Co na jaře uklidili pořádně, uklízejí na podzim znovu a ještě pořádněji. Předčasný konec sezony na zámku v Lednici využijí ke generálnímu úklidu památky. S návštěvníky letos už nepočítají. Nevěří, že by bylo možné zámek otevřít.

„Pokud by se situace změnila a my mohli ještě otevřít, třeba v předvánočním čase, budeme na to samozřejmě reagovat. Rozhodně ale nebudeme chystat adventní výzdobu zámku, jako tomu bylo vloni. Výzdoba stojí nemalé peníze a za této situace by bylo nezodpovědné ji pořizovat na nějaké dva víkendy před svátky,“ řekla Právu kastelánka zámku v Lednici na Břeclavsku Ivana Holásková. Kdyby se měla situace změnit, budou hledat, co lidem nabídnou.

Loňská nejnavštěvovanější památka hlásí za letošní rok zhruba čtvrtinový propad počtu turistů. „V řeči čísel jich bylo o 120 tisíc méně. Sezona trvala jen čtyři měsíce,“ uvedla kastelánka. Čísla by byla ještě horší, ale dva prázdninové měsíce přivedly do Lednice rekordní počet turistů. Na smazání manka za dobu uzavření při mimořádných opatřeních to ale nestačilo.

Opraví střechu

Předčasné uzavření zámku využili v Lednici k úklidu. „My už jsme generální úklid udělali letos na jaře, když jsme museli mít zavřeno, tak už nemáme skoro co uklízet. Asi to vezmeme malými kartáčky a špendlíky budeme hledat, jestli není někde zapadlá špína,“ říká s nadsázkou kastelánka. Větší opravy momentálně nechystají.

S výjimkou opravy střech a do finiše mířící opravy minaretu. „Ta jde do finále, jinak naši údržbáři dělají jen běžnou údržbu,“ dodala Holásková.