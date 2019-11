Pád Berlínské zdi: Třicet let poté

V noci na 13. srpna 1961 příslušníci lidové armády NDR obsadili veškeré spojovací cesty do Západního Berlína. Na místě hranice mezi sovětskou zónou a těmi západními, na které bylo město rozděleno od konce války, natáhli ostnaté dráty a hned ráno zedníci začali stavět zeď, která dramaticky proměnila životy všech obyvatel města.

Most Oberbaumbrücke je jedním ze symbolů Berlína.

Pokud se snad najdou pomýlení občané, kteří by se pokusili prchnout do kapitalistického Západního Berlína, bude s nimi nakládáno jako se zrádci. První z obětí, které zemřely při pokusu překonat zeď dlouhou přes 168 kilometrů a kterých za osmadvacet let jejího trvání bylo podle odhadů kolem dvou set, se již 22. srpna 1961 stala Ida Siekmannová. Posledním zemřelým byl Winfried Freudenberg, jenž zahynul 8. března 1989. Zeď padla o půl roku později, 9. 11. 1989.