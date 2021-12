Oprava kutnohorské kostnice nabírá zpoždění

„Původní harmonogram počítal s dokončením prací zhruba v roce 2027, nyní je reálný spíše rok 2030,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti Kutná Hora-Sedlec. Do obnovy naklánějícího se kostela s kostnicí, kde byly problémy se statikou a vlhkostí, investovala farnost zhruba 80 milionů korun, v letošním roce to bylo necelých šest milionů.

I přes výrazný úbytek peněz se tady pokračovalo například v poli po rozebrané pyramidě z kostí na čištění stěn a klenby od zbytků poškozených historických omítek. Odborníci obnovovali původní Santiniho štukovou výzdobu a do konce roku by mělo být pole připraveno pro návrat kostní pyramidy.

Dělníci pracovali i na podzemní přístavbě, která se buduje na úrovni dolní kaple a jež by měla být otevřena návštěvníkům do roku 2025. V příštím roce se do původních míst vrátí pyramida z lidských ostatků.