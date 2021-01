Okénko Libušína se změnilo v živý orloj, personál v apoštoly

Tak to funguje už tři víkendy, a to každou sobotu a neděli přesně v poledne. „Bláznivých nápadů máme spoustu, tohle je jen jeden z nich,“ říká nájemce Libušína Jakub Nykl. Živý orloj mohou návštěvníci Pusteven vidět až do doby, kdy bude moci být restaurace otevřena. Ohlasy turistů jsou podle Nykla neuvěřitelně pozitivní. „Video jsme dali na Facebook a už má 160 tisíc zhlédnutí a stovky sdílení. To jsme nečekali,“ říká.