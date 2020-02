Ohnivý vodopád v Yosemitu ohrožují změny klimatu. Letos se zřejmě neobjeví

Je jedním z nejhezčích přírodních úkazů. Takzvaný ohnivý vodopád v kalifornském národním parku Yosemite je však v ohrožení. K jeho pozorování letos schází to nejpotřebnější, totiž voda. Na vině je mírná zima a nedostatek srážek, přičemž do budoucna může úkaz kvůli oteplování zmizet úplně, uvedl The Guardian.