Oáza umění. Marocká botanická zahrada vystavuje díla světoznámých umělců

Botanická zahrada Anima se veřejnosti otevřela v roce 2016. O její návrh se postaral rakouský umělec Andre Heller, který mezi stovky druhů rostlin zasadil také slavná umělecká díla — kromě Picassa třeba Keitha Haringa nebo slavného sochaře 19. století Augusta Rodina. „Andre Heller propadl kouzlu Marrákeše, zamiloval se do fantastických výhledů na pohoří Atlas, do lidí, které tu potkal, a do zdejších řemesel,“ řekl manažer zahrady Emanuel Rudas.