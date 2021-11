Nový Zéland se turistům otevře až koncem dubna

S uvolňováním vstupních pravidel chtějí na Novém Zélandu začít počátkem roku 2022. Od 16. ledna se budou moci do země vrátit plně naočkovaní rezidenti, kteří aktuálně setrvávají v Austrálii. Obyvatelé, kteří přebývají ve všech dalších zemích, se budou moci do vlasti navracet od 13. února.

Obyvatelé Nového Zélandu či občané s trvalým pobytem mají samozřejmě umožněný vstup již nyní, jenže kvůli přísným pravidlům spousta z nich nemá možnost se do vlasti skutečně vrátit, uvádí BBC. Po vstupu do země je totiž povinnost izolovat se ve vyhrazeném hotelu, které ale mají omezenou kapacitu, a na všechny se tak zdaleka nedostává. Jednodušší by to mělo být právě od ledna a poté od února.