Notre-Dame chce vylepšit návštěvnickou zkušenost. Bude to Disneyland, tvrdí kritici

Proti takovým zásahům se však vyslovila řada kritiků, uvádí server Independent. Mezi nimi i pařížský architekt Maurice Culot. „Je to, jako by do Notre-Dame vkročil Disney,“ uvedl architekt, který podrobné plány na inovace viděl. „To, co navrhují pro Notre-Dame, by u Westminsterského opatství nebo Svatopetrského chrámu v Římě nikdy neprošlo,“ míní.