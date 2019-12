Netradiční vánoční dárek? Kupte si za tisícovku kus francouzského hradu

Lámete si hlavu s tím, co ještě koupit někomu k Vánocům? Co takhle kus francouzského chátrajícího hradu, který se prodává v přepočtu za 1200 korun? Popravdě jde spíše o romantickou ruinu, ale pokud se vybere dostatečné množství peněz, podstoupí památka rekonstrukci, která by ji mohla vrátit její někdejší lesk, píše server CNN.