Nekřičte a nejásejte, žádají návštěvníky japonské zábavní parky

V Japonsku skončil nouzový stav a život se začíná navracet do normálu. Znamená to mimo jiné, že se v zemi otevírají i zábavní parky, které představily směrnice, jež by měly zajistit bezpečí zaměstnanců i návštěvníků. Většina požadavků se zabývá standardními věcmi, nošením roušek a podobně. Drobný problém ale může vyvolat prosba, aby návštěvníci na atrakcích zcela omezili jásání a křik, píše CNN.