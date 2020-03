Největší dopravní letadlo poprvé zdolá přímou cestu z Austrálie do Londýna

Na pokoření rekordu za nejdelší komerční linku to sice nestačí, přesto je to pro tak velký letoun, jakým je Airbus A380, úctyhodná vzdálenost. Půjde navíc o nejdelší let společnosti Qantas, bude o zhruba 6,5 kilometru delší, než je linka ze Sydney do amerického Dallasu, která je obvykle tou nejdelší, již dopravce provozuje.

Společnost Qantas by do budoucna chtěla spustit přímou linku ze Sydney do Londýna, při níž by cestující strávili ve vzduchu přes 19 hodin. Zatím svůj záměr otestovala v rámci Projektu Sunrise, při němž vyslala Boeing 787 Dreamliner ze Sydney do New Yorku, a právě i ze Sydney do Londýna. Nešlo ovšem o komerční let, experti chtěli vyzkoušet mimo jiné, jaký vliv bude mít tak dlouhá cesta na lidské tělo.